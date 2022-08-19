Названо условие, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Чтобы курс доллара опустился ниже 50 рублей, должен быть рост профицита торгового баланса. Об этом заявил начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин.

Основными поставщиками валюты с весны выступают банки, которые продают выручку клиентов-экспортёров. Значимого падения этих продаж не наблюдается, поскольку компаниям нужны рубли для оплаты налогов, начисления заработной платы и других расходов. Также Шульгин в интервью напомнил, что в июле повышенный спрос на валюту наблюдался со стороны населения.

"В результате мы имеем курс доллара к рублю, который достиг равновесного значения в диапазоне 60–62. Если гипотетически предположить ситуацию, при которой курс USD/RUB опустится ниже 50 рублей, то это подразумевает одновременно два процесса: резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту", — отметил эксперт.

Шульгин подчеркнул, что такая ситуация предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Минфин. Месячный профицит баланса товаров и услуг должен был бы подскочить примерно до 35 миллиардов долларов, чтобы увидеть курс ниже 50 рублей за доллар.