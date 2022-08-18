Аналитик заявила об ослаблении доллара США из-за снижения спроса

Американский доллар в ходе августа слабеет после снижения спроса на него из-за антироссийских санкций. Об этом рассказала руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова в беседе с агентством "Прайм".

По словам эксперта, из-за введённых Западом рестрикций появились такие факторы поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объёмов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Все эти моменты также негативно сказываются на долларе и снижают его значимость на валютном рынке.

Также аналитик подчеркнула, что введение незаконных санкций против РФ поставили под угрозу репутацию американской валюты — её стабильность и надёжность. В результате снизилась её ценность и запустились процессы фрагментации мировых финансовых рынков.

"Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчётов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзине валют всех стран – членов БРИКС, ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчётах объёмом в 1/3 мирового валового продукта. Именно такой объём мировой торговли занимают страны БРИКС", — объяснила Михайлова.