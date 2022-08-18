НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 05:34

В Запорожье набирают добровольцев для освобождения региона

Командир ополчения Запорожья заявил о наборе добровольцев для освобождения региона

Один из лидеров ополчения Запорожья, командир отряда "Троя" Владимир Новиков, сообщил о формировании добровольческой армии для освобождения региона. Его слова приводит РИА "Новости".

"Что идёт набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — сказал он.

В ряды добровольцев набирают "духовитых" мужчин, у которых есть понимание, "что такое фашизм", уточнил Новиков.

Призывники на Украине бегут в освобождённую часть Запорожья

Призывники на Украине бегут в освобождённую часть Запорожья

Ранее командир запорожского отряда "Троя" Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ. Он предположил, что военные потери Украины погибшими составляют около 200 тысяч человек, а ранеными, которые уже не вернутся в строй, — около 300 тысяч.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров