В Запорожье набирают добровольцев для освобождения региона
Командир ополчения Запорожья заявил о наборе добровольцев для освобождения региона
Один из лидеров ополчения Запорожья, командир отряда "Троя" Владимир Новиков, сообщил о формировании добровольческой армии для освобождения региона. Его слова приводит РИА "Новости".
"Что идёт набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — сказал он.
В ряды добровольцев набирают "духовитых" мужчин, у которых есть понимание, "что такое фашизм", уточнил Новиков.
Ранее командир запорожского отряда "Троя" Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ. Он предположил, что военные потери Украины погибшими составляют около 200 тысяч человек, а ранеными, которые уже не вернутся в строй, — около 300 тысяч.
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