В Запорожье набирают добровольцев для освобождения региона

Один из лидеров ополчения Запорожья, командир отряда "Троя" Владимир Новиков, сообщил о формировании добровольческой армии для освобождения региона. Его слова приводит РИА "Новости".

"Что идёт набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — сказал он.

В ряды добровольцев набирают "духовитых" мужчин, у которых есть понимание, "что такое фашизм", уточнил Новиков.