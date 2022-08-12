Призывники на Украине бегут в освобождённую часть Запорожья

Служба безопасности Украины выяснила, как призывников из Незалежной вывозят на освобождённую РФ территорию Запорожской области. Об этом говорится в заявлении "областной администрации", которая подконтрольна Киеву. Сообщается, что парням за деньги помогал житель Мелитополя, в этот город он и перевозил призывников.

"Во время прохождения фильтрационных мероприятий на блокпостах они придерживались заранее оговорённых версий, дезинформировали правоохранителей о цели выезда без прописки в [подконтрольных России] районах под предлогом занятия волонтёрской деятельностью или посещения родственников", — сказано в сообщении.

По прибытии в Мелитополь мужчина передавал призывников "сообщникам", которые отправляли их в Крым. Стоимость таких услуг менялась в зависимости от возраста парней и их количества. Так, минимальная цена составила пять тысяч гривен (более восьми тысяч рублей).

Очередную поездку сорвали оперативники СБУ, они задержали мужчину вместе с двумя призывниками. Теперь жителю Мелитополя вменяют статью УК Незалежной "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", материалы дела уже направлены в суд.