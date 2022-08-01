Зеленский поручил изучить вопрос вручения повесток на АЗС, улице и блокпостах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру страны Денису Шмыгалю изучить вопрос вручения повесток призывникам на АЗС, улице и блокпостах. Об этом говорится в ответе лидера Незалежной на петицию, в которой требовалось запретить подобные действия в отношении военнообязанных.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", — сказано в сообщении на сайте офиса Зеленского.