НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 17:15

В Минсельхозе заверили, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией

Рынок России полностью обеспечен чайной продукцией. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, комментируя уход компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.

"Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объёмы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

В Ассоциации "Росчайкофе" призвали не переживать из-за ухода Lipton и Brooke Bond

В Ассоциации "Росчайкофе" призвали не переживать из-за ухода Lipton и Brooke Bond

Ранее стало известно, что популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Их продукцию можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров