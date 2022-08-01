В Минсельхозе заверили, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией

"Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объёмы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале .

Ранее стало известно, что популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Их продукцию можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров.