В Минсельхозе заверили, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией
Рынок России полностью обеспечен чайной продукцией. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, комментируя уход компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.
"Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объёмы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Их продукцию можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров.
Unsplash