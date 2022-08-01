Названа главная опасность обнаруженных в Москве испанских слизней
Биолог Марьинский: Замеченные в Москве испанские слизни — переносчики бактерий и паразитов
Испанские слизни не представляют угрозы для человека, но при этом они вредят окружающей природе. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.
"Для человека они неопасны — не кусают и не жалят. Но из-за того, что у них липкое тело, они являются механическими переносчиками различных бактерий и яиц паразитов", — отметил специалист.
В случае контакта с испанским слизнем биолог рекомендует тщательно вымыть руки. Он отметил, что главную опасность эти моллюски представляют для сельскохозяйственных посевов. В связи с этим дачникам следует избавляться от них с помощью механической зачистки, делать это лучше в перчатках.
Ранее Лайф сообщал, что вблизи Терлецких прудов в Москве жители заметили опасных испанских слизней. По данным СМИ, очевидцы увидели моллюсков оранжевого и коричневого цветов.
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