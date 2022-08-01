Россиянам рассказали, как защитить автомобиль в периоды сильных ливней

Директор по развитию платформы TENCAR по аренде автомобилей Глеб Лубенников рассказал РИАМО, как в сильные дожди предотвратить затопление авто, спасти электрооборудование, а также как передвигаться в ливень, бороться с коррозией и другими последствиями контакта с водой.



"Откажитесь от поездок [в дни, когда синоптики прогнозируют сильные осадки], оставьте транспортное средство на высоком и открытом месте, чтобы рядом не было деревьев и ЛЭП. Не паркуйте машину на земле: если машина не на твёрдой поверхности, её может унести вода", — предупреждает Лубенников.

При движении в ливень эксперт советует сбросить скорость и не пытаться проехать лужи, даже если они кажутся неглубокими, ведь под водой могут быть ямы. Однако, если всё же необходимо преодолеть препятствие, важно оценить уровень воды, посмотрев, как лужу преодолевают другие авто. При этом важно знать, на какой высоте в вашей машине расположен воздухозаборник, чтобы вода не попала в двигатель.

"Когда вода оказывается в двигателе, на такте сжатия происходит гидроудар. Делать капитальный ремонт двигателя после гидроудара нет смысла — его нужно менять", — пояснил Лубенников.

Долгое пребывание машины в воде может привести к окислению микросхем и плат, а это чревато проблемами со стартером и запуском авто. По словам автоэксперта, важно своевременно снять клеммы с аккумулятора, а также при необходимости почистить и высушить все электрические контакты. Для этого нужно разобрать салон, отсоединить все провода и шлейфы. При этом подобные манипуляции могут не спасти от коррозии в будущем.

"Если в блок управления проникла вода, существует высокий риск развития коррозии. У каждой модели автомобиля различные блоки расположены в разных местах. Если, например, машина утонула "под крышу", то очевидно, что ситуация крайне серьёзная и последствия для различных систем будут значительные", — рассказал директор по сервису и запасным частям компании "Авилон FAW" Павел Константинов.

Так, в авто существуют блоки управления, закреплённые по днищу, под кожухами. И, несмотря на отсутствие затопления, туда может попасть вода, что в дальнейшем приведёт к развитию коррозии.