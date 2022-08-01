В Посольстве РФ в Лондоне заявили о незаконности требований Киева об имуществе СССР
Требования Украины о передаче ей "хотя бы" трети имущества СССР за рубежом не имеют под собой оснований с точки зрения международного права. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Великобритании.
Там также подчеркнули, что Россия как единственная страна – продолжатель СССР взяла на себя ответственность за долги Союза и полностью их погасила. При этом сумма была значительной даже по меркам 1994 года — 110 миллиардов долларов.
"Все остальные бывшие советские республики, включая Украину, вышли из состава Советского Союза, не обременённые внешней задолженностью", — напомнили в посольстве, указав, что РФ "законно получила права на всю советскую недвижимость за рубежом".
Напомним, сегодня Украина потребовала от Москвы вернуть ей "хотя бы" треть зарубежного имущества СССР. По мнению посла Незалежной, Россия должна отдать помещения, которые находятся в Британии и были якобы незаконно зарегистрированы на территории РФ.
ТАСС / EPA / NEIL HALL