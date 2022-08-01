В Посольстве РФ в Лондоне заявили о незаконности требований Киева об имуществе СССР

Требования Украины о передаче ей "хотя бы" трети имущества СССР за рубежом не имеют под собой оснований с точки зрения международного права. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Великобритании.

Там также подчеркнули, что Россия как единственная страна – продолжатель СССР взяла на себя ответственность за долги Союза и полностью их погасила. При этом сумма была значительной даже по меркам 1994 года — 110 миллиардов долларов.

"Все остальные бывшие советские республики, включая Украину, вышли из состава Советского Союза, не обременённые внешней задолженностью", — напомнили в посольстве, указав, что РФ "законно получила права на всю советскую недвижимость за рубежом".