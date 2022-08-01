Армия Китая пообещала "похоронить вторгающихся врагов" на фоне слухов о визите Пелоси на Тайвань
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала в WeChat патриотическое видео с призывом "хоронить" всех вторгающихся врагов.
Видео из канала Народно-освободительной армии Китая в WeChat
"Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся врагов", — так перевело слоган агитролика РИА "Новости".
Видео было снято по случаю 95-й годовщины Народно-освободительной армии Китая, однако его выпуск совпал с ожидающимся прибытием спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Лайф уже сообщал, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся: так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.
Народно-освободительная армия Китая