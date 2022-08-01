Армия Китая пообещала "похоронить вторгающихся врагов" на фоне слухов о визите Пелоси на Тайвань

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала в WeChat патриотическое видео с призывом "хоронить" всех вторгающихся врагов.

Видео из канала Народно-освободительной армии Китая в WeChat

"Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся врагов", — так перевело слоган агитролика РИА "Новости".