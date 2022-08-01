Пелоси завтра прилетит на Тайвань, сообщают СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё же прилетит на Тайвань — ожидается, что она прибудет вечером 2 августа. А в среду у неё запланирован визит в Законодательный Юань (парламент острова). Об этом сообщила в понедельник тайбэйская газета "Цзыю шибао".