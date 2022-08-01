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1 августа, 14:50

Пелоси завтра прилетит на Тайвань, сообщают СМИ

"Цзыю шибао": Пелоси 3 августа посетит парламент Тайваня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё же прилетит на Тайвань — ожидается, что она прибудет вечером 2 августа. А в среду у неё запланирован визит в Законодательный Юань (парламент острова). Об этом сообщила в понедельник тайбэйская газета "Цзыю шибао".

CNN: Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на опасения Белого дома

CNN: Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на опасения Белого дома

Напомним, 30 июля Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.

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Getty Images / Drew Angerer

Варвара Романова

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