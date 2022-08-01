Под Вологдой неделю ищут бесследно пропавшую женщину с двумя детьми, возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи женщины с двумя несовершеннолетними детьми, отдыхавшими на даче в деревне Красново Шекснинского района Вологодской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы 30 июля обратился троюродный брат 52-летней женщины, приехавшей в гости из Мурманской области. По данным Лайфа, на даче они находились с 20 по 25 июля, а вечером в четверг мужчина не обнаружил родственников, не предупреждавших об уходе.

При осмотре дачи следователи нашли оставленные личные вещи пропавших, в том числе 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. На место происшествия выехала постоянно действующая следственно-оперативная группа.

Объявление о пропаже. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Вологодской области

"Череповецким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей по признакам преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказано в записи.