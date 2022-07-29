На Кубани женщина с семью детьми пошла через лес и пропала

В Краснодарском крае спасателям пришлось ночью прочёсывать лес в поисках женщины и семи её детей. Об этом инциденте, случившемся в Апшеронском районе, рассказали в краевом главке МЧС.

Как говорится в сообщении ведомства, информация о пропаже матери и её детей поступила сегодня в 01:25. Спасателям рассказали, что женщина и несовершеннолетние ещё накануне в 15:30 отправились через лес из посёлка Нефтегорск в станицу Ширванскую.

В МЧС тут же начали поиски. В лесной массив было отправлено 42 человека на восьми единицах техники. А ещё были привлечены добровольцы. Нашли пропавших всего через полтора часа.

"Женщина и семь детей найдены в лесном массиве сотрудниками 111-й и 108-й пожарно-спасательных частей 9-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются", — добавили в МЧС.