Трое суток в лесу: В Приморье найдены пропавшие супруги-грибники
В Приморье пропавшие супруги-грибники найдены живыми
Игорь и Елена Воробьёвы, которых трое суток искали в лесу в Приморье, найдены. Они живы и невредимы, хоть и провели столько времени без всего необходимого.
Муж и жена отправились на "тихую охоту" 23 июля, оставив машину в километре от посёлка Рыбачий, после чего связь с ними прервалась. 26 июля на поиски семейной пары вышли порядка 50 волонтёров.
"Пошли в сторону водохранилища. Потом они позвонили на "112" и рассказали, что потерялись. Их поиски начали полицейские Надеждинского района, МЧС, кинологи, подняли квадрокоптер. Обследовали тридцать километров. В итоге семейную пару нашли живой и здоровой", — рассказала "Вестям: Приморье" руководитель ПРОО "Примпоиск" Кристина Вульферт.
Как писал Лайф, под Оренбургом ищут пропавшего шестилетнего мальчика с ДЦП. Он ушёл из дома в селе Ахмерово вечером 24 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Telegram / ПРОО "ПримПоиск"