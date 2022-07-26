Трое суток в лесу: В Приморье найдены пропавшие супруги-грибники

Игорь и Елена Воробьёвы, которых трое суток искали в лесу в Приморье, найдены. Они живы и невредимы, хоть и провели столько времени без всего необходимого.

Муж и жена отправились на "тихую охоту" 23 июля, оставив машину в километре от посёлка Рыбачий, после чего связь с ними прервалась. 26 июля на поиски семейной пары вышли порядка 50 волонтёров.

"Пошли в сторону водохранилища. Потом они позвонили на "112" и рассказали, что потерялись. Их поиски начали полицейские Надеждинского района, МЧС, кинологи, подняли квадрокоптер. Обследовали тридцать километров. В итоге семейную пару нашли живой и здоровой", — рассказала "Вестям: Приморье" руководитель ПРОО "Примпоиск" Кристина Вульферт.