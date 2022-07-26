В МИД не исключили, что Европа оставит россиян без шенгенских виз

В свете политики Запада Министерство иностранных дел РФ не исключает, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Дипломат в интервью ТАСС отметил, что в ведомстве следят за "доносящимися из Европы призывами" прекратить выдачу этих виз гражданам РФ. В большинстве случаев такие заявления звучат от одиозных политиков и общественных деятелей-русофобов, российские дипломаты "воспринимают их соответственно". Вместе с тем полностью приостановлена выдача виз в расположенных в России консульских учреждениях Чехии, Польши, прибалтийских стран.

"В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами – членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", — сказал Волынкин.