В МИД пояснили, ответит ли Россия на введение Украиной визового режима
Директор департамента МИД Волынкин: Для граждан Украины Россия визы пока не введёт
Министерство иностранных дел РФ пока не собирается вводить визы на въезд в Россию для граждан Украины, несмотря на то что соседняя страна уже ввела визовый режим для россиян. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
"Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну", — рассказал Волынкин в интервью ТАСС.
Дипломат добавил, что в министерстве приступили к анализу ситуации в связи с решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января 2023 года полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам России и Украины въезжать на территории государств без виз.
Как сообщал Лайф, визовый режим для граждан России начал действовать на Украине с 1 июля. Решение было принято правительством по инициативе президента Владимира Зеленского. Россияне могут оформить украинские визы в специализированных центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.