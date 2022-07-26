В МИД пояснили, ответит ли Россия на введение Украиной визового режима

Министерство иностранных дел РФ пока не собирается вводить визы на въезд в Россию для граждан Украины, несмотря на то что соседняя страна уже ввела визовый режим для россиян. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну", — рассказал Волынкин в интервью ТАСС.

Дипломат добавил, что в министерстве приступили к анализу ситуации в связи с решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января 2023 года полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам России и Украины въезжать на территории государств без виз.