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25 июля, 21:55

"Нарнии не хватает": Кадырова рассмешили планы "форума свободных народов" с картой разделённой России

Кадыров поднял на смех пражский "форум свободных народов России"

Прошедший в Праге "форум свободных народов России" высмеял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он указал на то, что собравшиеся подписали некую декларацию о деколонизации РФ и разделили её на карте на 34 территории, которые, по их замыслу, и должны появиться после исчезновения России.

"На карте есть СоедЕнённые (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в неё)... Не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад — "Джавелином" не возьмут", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Политик расценил итоги этого форума как доказательство намерений "псевдолибералов" развалить Россию и поблагодарил их за подтверждение слов руководства РФ о подобных попытках. Кадыров указал на то, что лучше самих злопыхателей никто бы этого и не сделал.

"Теперь даже ёжику понятны ваши цели и сущность. Но есть одна маленькая деталь, озвученная В. Путиным, которую вы не учли в своём плане: "Мы всерьёз-то ещё ничего не начинали", — добавил глава Чечни.

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Telegram-канал / Kadyrov_95

Арина Родионова

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