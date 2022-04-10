Правозащитник Ионов назвал основной целью Запада развал России

Сегодня общество стоит в одном шаге от прямого боестолкновения стран НАТО и России, поэтому ситуация будет только накаляться, считает он.

Правозащитник Александр Ионов считает, что сегодняшняя западная риторика в отношении России тяжело сравнима даже с периодом холодной войны. По его словам, идёт чудовищное нагнетание, а истинная политическая цель западных стран заключается в развале РФ. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

С самого начала проведения специальной военной "Операции Z" на Украине Запад начал активную антироссийскую информационную кампанию. Ионов считает, что отсутствие трансляции эфиров российских каналов и других СМИ лишает жителей этих стран возможности получить более взвешенную оценку ситуации. Именно поэтому общество делает неправильные выводы, принимая во внимание только ту информацию, которая предоставляется западными государствами и Киевом.

"Поэтому, безусловно, идёт чудовищное нагнетание. Такого нагнетания не было даже в период холодной войны. Сегодня мы стоим по факту в одном шаге от прямого боестолкновения стран НАТО и России. Поэтому ситуация будет только накаляться. И западные политики абсолютно не отдают себе отчёт в том, что они делают. Им наплевать на граждан России, наплевать на украинцев, им важно сегодня достичь своей политической цели. И их политическая цель заключается только в одном — в развале нашей страны", — говорит эксперт.