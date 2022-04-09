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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 15:15
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Посол Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением

Диппредставитель подчеркнул, что с украинской территории не должно исходить никаких угроз в адрес РФ и нужно любыми средствами предотвратить подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал западных лидеров прекратить снабжать Украину оружием. Об этом представитель российского диппредставительства заявил в субботу на онлайн-конференции Института Шиллера.

"Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием", — сказал он.

Дипломат также добавил, что Соединённые Штаты и их союзники должны в срочном порядке призвать Украину соблюдать международное гуманитарное право.

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Посол отметил, что первостепенная задача сегодня — добиться денацификации и демилитаризации Незалежной, что позволит закрепить её неядерный статус и приверженность международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения.

"Мы должны сделать всё для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно", — резюмировал дипломат.

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Ранее политолог Мендкович предположил, как РФ может остановить западные поставки оружия Киеву. Эксперт отметил, что есть множество доказательств того, что Запад подвёл Украину к нынешней ситуации. По его словам, при участии НАТО восемь лет создавалась армия для нападения на Донбасс и РФ.

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ТАСС / Щербак Александр

Ирина Мусина
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