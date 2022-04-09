Посол Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением

Диппредставитель подчеркнул, что с украинской территории не должно исходить никаких угроз в адрес РФ и нужно любыми средствами предотвратить подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал западных лидеров прекратить снабжать Украину оружием. Об этом представитель российского диппредставительства заявил в субботу на онлайн-конференции Института Шиллера.

"Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием", — сказал он.

Дипломат также добавил, что Соединённые Штаты и их союзники должны в срочном порядке призвать Украину соблюдать международное гуманитарное право.

Посол отметил, что первостепенная задача сегодня — добиться денацификации и демилитаризации Незалежной, что позволит закрепить её неядерный статус и приверженность международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения.

"Мы должны сделать всё для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно", — резюмировал дипломат.