Посол Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением
Диппредставитель подчеркнул, что с украинской территории не должно исходить никаких угроз в адрес РФ и нужно любыми средствами предотвратить подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал западных лидеров прекратить снабжать Украину оружием. Об этом представитель российского диппредставительства заявил в субботу на онлайн-конференции Института Шиллера.
"Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием", — сказал он.
Дипломат также добавил, что Соединённые Штаты и их союзники должны в срочном порядке призвать Украину соблюдать международное гуманитарное право.
Посол отметил, что первостепенная задача сегодня — добиться денацификации и демилитаризации Незалежной, что позволит закрепить её неядерный статус и приверженность международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения.
"Мы должны сделать всё для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно", — резюмировал дипломат.
Ранее политолог Мендкович предположил, как РФ может остановить западные поставки оружия Киеву. Эксперт отметил, что есть множество доказательств того, что Запад подвёл Украину к нынешней ситуации. По его словам, при участии НАТО восемь лет создавалась армия для нападения на Донбасс и РФ.
ТАСС / Щербак Александр