Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал военного решения конфликта

Глава евродипломатии также заявил о необходимости ввести новые санкции, которые будут направлены на энергетический сектор. Эти меры он обсудит на встрече глав МИД Евросоюза 11 апреля.

Конфликт на Украине должен разрешиться военным путём. Такое заявление впервые в истории Евросоюза сделал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в "Твиттере".

"Эта война должна быть выиграна на поле боя", — написал он

Боррель также отметил, что дополнительно выделенные в марте 500 миллионов евро на покупки вооружения Украине идут полным ходом. Причём оружие будет подобрано под потребности Незалежной. Кроме того, верховный представитель ЕС заявил, что необходимо ввести новые санкции, направленные на энергетический сектор. В том же посте он написал, что собирается созвать для обсуждения этих мер глав МИД Евросоюза 11 апреля.