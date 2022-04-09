Посол РФ в США Антонов: Москва не потерпит убийств мирных граждан на Украине
Диппредставитель отметил, что "есть очевидная потребность" в том, чтобы Соединённые Штаты вместе со своими союзниками призвали Киев соблюдать международное право.
Москва не потерпит убийств мирных жителей на Украине, а также пыток и казней российских военнослужащих. Об этом в ходе онлайн-конференции Института Шиллера заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток пленных российских солдат", — сказал он.
Антонов отметил, что "есть очевидная потребность" в том, чтобы Соединённые Штаты вместе со своими союзниками призвали Украину соблюдать международное право.
Ранее Лайф писал, что в ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах пленных РФ. Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент расправы.
ТАСС / Бобылев Сергей