Посол РФ в США Антонов: Москва не потерпит убийств мирных граждан на Украине

Диппредставитель отметил, что "есть очевидная потребность" в том, чтобы Соединённые Штаты вместе со своими союзниками призвали Киев соблюдать международное право.

Москва не потерпит убийств мирных жителей на Украине, а также пыток и казней российских военнослужащих. Об этом в ходе онлайн-конференции Института Шиллера заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток пленных российских солдат", — сказал он.

Антонов отметил, что "есть очевидная потребность" в том, чтобы Соединённые Штаты вместе со своими союзниками призвали Украину соблюдать международное право.