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Опубликовано 9 апреля 2022, 14:19
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Посол РФ в США Антонов: Москва не потерпит убийств мирных граждан на Украине

Диппредставитель отметил, что "есть очевидная потребность" в том, чтобы Соединённые Штаты вместе со своими союзниками призвали Киев соблюдать международное право.

Москва не потерпит убийств мирных жителей на Украине, а также пыток и казней российских военнослужащих. Об этом в ходе онлайн-конференции Института Шиллера заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток пленных российских солдат", — сказал он.

Антонов отметил, что "есть очевидная потребность" в том, чтобы Соединённые Штаты вместе со своими союзниками призвали Украину соблюдать международное право.

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Ранее Лайф писал, что в ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах пленных РФ. Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент расправы.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Григорий Воронцов
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