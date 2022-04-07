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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 01:14
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В ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах пленных РФ

Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент расправы.

Все имеющиеся данные о любых нарушениях неотъемлемых прав человека на Украине необходимо полностью расследовать. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видео убийства на Украине российских военнопленных украинскими солдатами.

"Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы", отметил Дюжаррик в беседе с РИА "Новости".

NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом раненных российских солдат на Украине
NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом раненных российских солдат на Украине

Ранее Минобороны РФ сравнило пытки российских пленных на Украине с действиями карателей в годы ВОВ. Об этом свидетельствуют кадры, широко распространяемые в сети Интернет и средствах массовой информации, подчеркнули в ведомстве.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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