В ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах пленных РФ

Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент расправы.

Все имеющиеся данные о любых нарушениях неотъемлемых прав человека на Украине необходимо полностью расследовать. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видео убийства на Украине российских военнопленных украинскими солдатами.

"Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы", — отметил Дюжаррик в беседе с РИА "Новости".