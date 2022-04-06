NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом раненных российских солдат на Украине

По данным издания, видеозапись была снята 30 марта во время отвода Вооружённых сил РФ от Киева.

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором украинские военные расстреливают раненых российских солдат.

"Опубликованное в Сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалёку от деревни к западу от Киева", — говорится в публикации издания.

На кадрах несколько военнослужащих, предположительно, Вооружённых сил РФ лежат на дороге, подавая при этом признаки жизни. Однако через несколько секунд украинский солдат наводит автомат на одного из раненых мужчин и производит несколько выстрелов. По данным газеты, видео было снято 30 марта во время отвода российских войск от Киева.