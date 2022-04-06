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Опубликовано 6 апреля 2022, 20:35

В Пентагоне заявили, что США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе Switchblade

В военном ведомстве отметили, что американские военнослужащие учат обращению с этими беспилотниками небольшую группу коллег из Незалежной, которые с прошлой осени проходят подготовку в Штатах.

Соединённые Штаты отгрузили для передачи Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade и учат украинских военнослужащих обращению с беспилотниками. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", — отметил он.

По его словам, БПЛА такого типа, известные как барражирующие боеприпасы, либо уже находятся на Украине, либо направляются туда. Также Кёрби добавил, что американские военные учат обращению с этими дронами небольшую группу коллег из Незалежной, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в Штатах. Представитель Пентагона уточнил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней.

Группа украинцев проходит в США обучение по работе с дронами Switchblade
Группа украинцев проходит в США обучение по работе с дронами Switchblade

Ранее экс-разведчик США Райан Хиллсберг раскрыл данные о тайной подготовке украинских военных в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). По его словам, солдат могли тренировать на военной базе американских спецслужб в штате Вирджиния.

Посольство РФ призвало США прекратить накачку Украины летальным вооружением
Посольство РФ призвало США прекратить накачку Украины летальным вооружением
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Getty Images / Samuel Corum

Иван Косицын
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