Российские дипломаты также выразили озабоченность из-за решения Киева раздать полученное от Вашингтона оружие "пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам".

Власти США должны прекратить накачку Украины летальным вооружением. Об этом заявили в Посольстве РФ в Соединённых Штатах, отметив, что именно Вашингтон провоцирует новые жертвы.

"Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальным вооружением. Именно США провоцируют всё новые и новые жертвы", — говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Также озабоченность диппредставительства вызывает решение властей Украины раздать полученное от США оружие "пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам". Российские дипломаты отметили, что неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружения привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.

Кроме того, Посольство России в США назвало абсурдными слова замгоссекретаря Штатов Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся боеприпасов, якобы оставленных Вооружёнными силами РФ на Украине.

"Подобные обвинения абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносного вооружения со стороны США. В их числе — ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями", — подчеркнули представители российской дипмиссии.