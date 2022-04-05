Посол РФ Антонов назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма

Дипломат отметил, что заявления Вашингтона о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на Украине, являются "очередными голословными обвинениями".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма. Дипломат отметил, что США "заняли прокурорскую позу" и стали назначать виновных.

"Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных", — отметил глава российский дипмиссии, чьи слова приводит пресс-служба Посольства РФ в Вашингтоне в телеграм-канале.

Кроме того, дипломат назвал заявления представителей американской администрации о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, "очередными голословными обвинениями" и частью скоординированных усилий Запада по демонизации Вооружённых сил РФ.

"На местах дела обстоят с точностью до наоборот. В контролируемых Российскими вооружёнными силами районах Украины наращивается гуманитарная помощь. Для обеспечения нужд гражданского населения направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан", — поведал дипломат.

Антонов также посоветовал властям США уделять внимание фактам и "прекратить преступное равнодушие" к действиям украинских нацбатальонов, которые, по словам посла, продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию.