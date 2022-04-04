Небензя назвал отказ Британии в проведении СБ ООН по Буче беспрецедентным
Россия предпринимала две попытки созвать заседание, однако обе они не увенчались успехом.
Отказ Великобритании от проведения заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча, которое запросила российская сторона, является беспрецедентным случаем. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
"То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства", — сказал дипломат.
Как сообщал Лайф, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что председательствующая в СБ ООН Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Позже глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что вторая попытка России созвать заседание Совета Безопасности ООН вновь не увенчалась успехом.
ТАСС / EPA / JASON SZENES