"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе

Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен российским войскам более 200 военных.

Пленные украинские военные в Мариуполе. Видео © Telegram / mig41

Появилось видео с сотнями военнослужащих ВСУ, которые, предположительно, решили сдаться российским войскам в Мариуполе. Кадры, на которых украинские военные с поднятыми руками идут колонной, появились в соцсетях.

По всей видимости, это украинские морпехи 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, о которых ранее сообщал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен более 200 военных. По некоторым данным, они же защищали завод "Азовсталь", который сейчас штурмуют российские войска.