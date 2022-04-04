"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе
Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен российским войскам более 200 военных.
Пленные украинские военные в Мариуполе. Видео © Telegram / mig41
Появилось видео с сотнями военнослужащих ВСУ, которые, предположительно, решили сдаться российским войскам в Мариуполе. Кадры, на которых украинские военные с поднятыми руками идут колонной, появились в соцсетях.
По всей видимости, это украинские морпехи 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, о которых ранее сообщал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен более 200 военных. По некоторым данным, они же защищали завод "Азовсталь", который сейчас штурмуют российские войска.
А ранее бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.
Telegram / mig41