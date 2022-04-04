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Опубликовано 4 апреля 2022, 20:09
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"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе

Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен российским войскам более 200 военных.

Пленные украинские военные в Мариуполе. Видео © Telegram / mig41

Появилось видео с сотнями военнослужащих ВСУ, которые, предположительно, решили сдаться российским войскам в Мариуполе. Кадры, на которых украинские военные с поднятыми руками идут колонной, появились в соцсетях.

По всей видимости, это украинские морпехи 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, о которых ранее сообщал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен более 200 военных. По некоторым данным, они же защищали завод "Азовсталь", который сейчас штурмуют российские войска.

На сторону ДНР перешли более 570 украинских военнослужащих
На сторону ДНР перешли более 570 украинских военнослужащих

А ранее бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.

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Telegram / mig41

Иван Косицын
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