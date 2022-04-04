На сторону ДНР перешли более 570 украинских военнослужащих
Данное решение солдаты Незалежной добровольно приняли за всё время проведения специальной военной "Операции Z".
На сторону Донецкой Народной Республики перешли более 570 украинских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Народной милиции республики.
"С начала специальной военной операции добровольно перешёл на сторону ДНР 571 военнослужащий Вооружённых сил Украины", — сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее силовики ДНР рассказали, что военные ВСУ разгромили детские сады Мариуполя. Практически все здания имеют повреждения. От украинских националистов пострадал весь город, они не жалеют никого, подчеркнули в органах правопорядка.
ТАСС / Сергей Бобылев