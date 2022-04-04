Авиация ВКС России поразила 17 военных объектов Украины

Среди них 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск, а также два склада боеприпасов и одно хранилище топлива.

В течение дня авиация ВКС России поразила 17 военных целей Украины, в том числе два командных пункта и узла связи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы РФ продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск", — уточнил генерал-майор.

Конашенков отметил, что с начала "Операции Z" уничтожены 125 украинских самолётов, 91 вертолёт, 394 дрона, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.