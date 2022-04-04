Житель Мариуполя: Я сжёг паспорт, когда командир "Правого сектора" стал Героем Украины

Он назвал Дмитрия Коцюбайло подонком и процитировал его фразу: "Костями детей Донбасса мы будем кормить наших собак".

Житель Мариуполя рассказал об обстановке в городе. Видео © Telegram / SHOT

Житель Мариуполя рассказал, что сжёг свой украинский паспорт после того, как глава государства Владимир Зеленский дал звание Героя Украины командиру 1-й штурмовой роты "Правого сектора"* Дмитрию Коцюбайло.

"Я сжёг свой украинский паспорт после того, как этот... Зеленский дал звание Героя Украины подонку, который сказал: "Костями детей Донбасса мы будем кормить наших собак", — заявил он.

По его словам, ещё когда боевики бегали по их району, у людей в закрытых квартирах пропадала одежда. При этом у самого жителя Мариуполя окна заделаны подручными материалами.

"Их, как крыс, надо вытравливать, не стесняться никакой Женевской конвенции! А как они обращаются с военнопленными?! И не стесняются выкладывать это <...> Твари, восемь лет", — еле сдерживая эмоции, поделился мужчина.

Ранее силовики ДНР рассказали, что военные ВСУ разгромили детские сады Мариуполя. Практически все здания имеют повреждения. От украинских националистов пострадал весь город, они не жалеют никого, подчеркнули в органах правопорядка.