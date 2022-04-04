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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 16:49
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Захарова ответила Байдену на призыв провести трибунал по Украине фразой из "Форреста Гампа"

Дипломат припомнила американскому лидеру ряд "достижений" США, в том числе торговлю органами в Косове и ядерные бомбардировки Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что трибунал по Украине, к проведению которого призвал президент США Джо Байден, следует начинать только после того, как состоятся суды по бомбардировкам НАТО в Югославии и Ираке.

"Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям. Отличная мысль — пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно ещё найти главных режиссёров постановок в Сребренице", — написала она в своём телеграм-канале.

Также представитель российского МИД упомянула "торговлю органами в Косове под прикрытием американских официальных лиц". А как закончат, посоветовала сразу приступать за "ядерные бомбардировки Японии". Дипломат завершила своё обращение фразой из фильма "Форрест Гамп": "Run, Forest, run" ("Беги, Форрест, беги").

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что США попытаются заработать на текущей глобальной нестабильности. Российский лидер привёл в пример события в Сирии, Югославии, а также напомнил о действиях Штатов во время Первой и Второй мировых войн.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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