Захарова ответила Байдену на призыв провести трибунал по Украине фразой из "Форреста Гампа"

Дипломат припомнила американскому лидеру ряд "достижений" США, в том числе торговлю органами в Косове и ядерные бомбардировки Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что трибунал по Украине, к проведению которого призвал президент США Джо Байден, следует начинать только после того, как состоятся суды по бомбардировкам НАТО в Югославии и Ираке.

"Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям. Отличная мысль — пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно ещё найти главных режиссёров постановок в Сребренице", — написала она в своём телеграм-канале.

Также представитель российского МИД упомянула "торговлю органами в Косове под прикрытием американских официальных лиц". А как закончат, посоветовала сразу приступать за "ядерные бомбардировки Японии". Дипломат завершила своё обращение фразой из фильма "Форрест Гамп": "Run, Forest, run" ("Беги, Форрест, беги").