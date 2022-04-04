Российский солдат рассказал, как украинские националисты забили насмерть военнопленного
По его мнению, удары наносились палками, так как звуки были глухими. Крики стихли только под утро, когда пленный умер.
Российский солдат рассказал, как украинские националисты забили военнопленного ВС РФ насмерть. Видео © Министерство обороны РФ
Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал другой военнослужащий ВС России, который также находился в плену. Видео разговора с очевидцем показало Министерство обороны РФ.
"В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживёт. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти", — пояснил военнослужащий Максим.
Он признался, что было психологически тяжело лежать с завязанными глазами и слышать рядом крики от боли избиваемого националистами солдата. По его мнению, судя по звукам, удары наносились палками. Когда под утро всё стихло, надзиратели констатировали смерть российского военнослужащего.
Ранее Россия выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео с которыми распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом Служба внешней разведки РФ узнала, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных.