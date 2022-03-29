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Опубликовано 29 марта 2022, 09:20
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Мединский: РФ выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных

По словам главы делегации Москвы на переговорах, Киев пообещал принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.

РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео с которыми распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, находящийся в Стамбуле на переговорах с украинской стороной.

"Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жёсткие меры, если первые их поймают — тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете", заявил Мединский.

Он добавил, что консультации с делегацией Украины продолжаются, через несколько часов стороны могут выступить с заявлением по итогам нынешнего раунда переговоров.

Песков: Причастные к пыткам военнопленных РФ на Украине должны понести наказание
Песков: Причастные к пыткам военнопленных РФ на Украине должны понести наказание

Как писал Лайф ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными. В ведомстве пояснили, что в Сети появилось видео, на котором военнослужащим прострелили ноги без дальнейшего оказания медицинской помощи. Председатель СК дал приказ установить всех причастных к этому лиц.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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