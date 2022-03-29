Мединский: РФ выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных

По словам главы делегации Москвы на переговорах, Киев пообещал принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.

РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео с которыми распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, находящийся в Стамбуле на переговорах с украинской стороной.

"Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жёсткие меры, если первые их поймают — тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете", — заявил Мединский.

Он добавил, что консультации с делегацией Украины продолжаются, через несколько часов стороны могут выступить с заявлением по итогам нынешнего раунда переговоров.