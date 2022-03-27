Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными

По данным ведомства, в Сети появилось видео, на котором военнослужащим прострелили ноги без дальнейшего оказания медицинской помощи. Председатель СК дал приказ установить всех причастных к этому лиц.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Сети появились кадры с крайне жестокими действиями украинских националистов по отношению к пленным. На видео запечатлено, как военнослужащим прострелили ноги без дальнейшего оказания медицинской помощи. Сообщается, что, возможно, инцидент произошёл на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

В Следственном комитете сообщили, что Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, а также произвести сбор доказательств и установить всех причастных к инциденту лиц для привлечения их к ответственности.