Подавляют подразделения ВСУ под Киевом: Минобороны РФ показало кадры работы артподразделений ВДВ под Киевом

Фигурирующая на видео миномётная батарея была в составе тактического десанта, высаженного на аэродроме Гостомеля ещё 24 февраля. Сейчас бойцы выполняют задачи по подавлению подразделений противника.

Минобороны РФ показало кадры работы артиллерийских подразделений ВДВ под Киевом. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ), высадившихся на аэродроме Гостомеля 24 февраля. С момента начала "Операции Z" бойцы отработали по более чем 20 расчётам ВСУ и десяти огневым точкам.

"Наша миномётная батарея в составе тактического воздушного десанта 24 февраля 2022 года совершила десантирование посадочным способом и захват аэродрома в населённом пункте Гостомель, где мы удерживали аэродром, ведя бой с превосходящими силами противника в течение двух дней, до прибытия бронегруппы соединения", — рассказал командир миномётного расчёта Владимир.