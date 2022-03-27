Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ ракетами "Искандер-М"
На видео запечатлён подлёт высокоточной ракеты к месту базирования украинской техники на складах и последующее их уничтожение.
Уничтожение скопления техники ВСУ ракетами "Искандер-М" в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало эксклюзивные кадры ударов ракетами "Искандер-М" по позициям скопления техники Вооружённых сил Украины в районе города Изюма Харьковской области.
На видео запечатлён подлёт высокоточной ракеты к месту базирования украинской техники на складах и последующее их уничтожение.
Ранее в Минобороны рассказали, что войска России уничтожили склад ракет к С-300 и "Бук" под Киевом. Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Скрин из видео Минобороны РФ