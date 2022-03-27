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Опубликовано 27 марта 2022, 12:02
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Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ ракетами "Искандер-М"

На видео запечатлён подлёт высокоточной ракеты к месту базирования украинской техники на складах и последующее их уничтожение.

Уничтожение скопления техники ВСУ ракетами "Искандер-М" в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало эксклюзивные кадры ударов ракетами "Искандер-М" по позициям скопления техники Вооружённых сил Украины в районе города Изюма Харьковской области.

На видео запечатлён подлёт высокоточной ракеты к месту базирования украинской техники на складах и последующее их уничтожение.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК "Бук" Украины в Киевской области
Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК "Бук" Украины в Киевской области

Ранее в Минобороны рассказали, что войска России уничтожили склад ракет к С-300 и "Бук" под Киевом. Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

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Скрин из видео Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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