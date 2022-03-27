Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ ракетами "Искандер-М"

На видео запечатлён подлёт высокоточной ракеты к месту базирования украинской техники на складах и последующее их уничтожение.

Уничтожение скопления техники ВСУ ракетами "Искандер-М" в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало эксклюзивные кадры ударов ракетами "Искандер-М" по позициям скопления техники Вооружённых сил Украины в районе города Изюма Харьковской области.

На видео запечатлён подлёт высокоточной ракеты к месту базирования украинской техники на складах и последующее их уничтожение.