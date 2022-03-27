Войска России уничтожили склад ракет к С-300 и "Бук" под Киевом
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военнослужащие уничтожили склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населённом пункте Плесецкое в 30 километрах юго-западнее Киева. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук", — сказал он в ходе брифинга.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений Украинских вооружённых сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.
А ранее Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25. Экипажи самолётов поразили наземные цели с боеприпасами авиационным ракетным вооружением в ночное время суток, уточнили в оборонном ведомстве.
Минобороны РФ