Войска России уничтожили склад ракет к С-300 и "Бук" под Киевом

Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие уничтожили склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населённом пункте Плесецкое в 30 километрах юго-западнее Киева. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук", — сказал он в ходе брифинга.

Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений Украинских вооружённых сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.