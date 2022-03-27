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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 07:11
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Минобороны: Высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего в районе Львова

Уточняется, что она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны, а также под Киевом. Кроме того, крылатыми ракетами ликвидированы цеха Львовского радиоремонтного завода.

Российские военные 26 марта высокоточным оружием уничтожили крупную базу горючего в районе Львова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", — сказал он.

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Кроме того, как сообщил Конашенков, с помощью крылатых ракет ликвидированы цеха Львовского ремонтного завода. Отмечается, что на предприятии осуществлялись капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для Военно-воздушных сил Украины, а также средств РЭБ и прицелов для танков.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25. Экипажи самолётов поразили наземные цели с боеприпасами авиационным ракетным вооружением в ночное время суток, уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Варвара Романова
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