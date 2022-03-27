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Опубликовано 27 марта 2022, 06:31
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Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

Экипажи самолётов поразили наземные цели с боеприпасами авиационным ракетным вооружением в ночное время суток, уточнили в оборонном ведомстве.

Удары штурмовиков Су-25 по военным складам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры ночного вылета штурмовиков Су-25, в ходе которого были нанесены удары по военным складам Вооружённых сил Украины.

По данным пресс-службы ведомства, экипажи самолётов уничтожили склады с боеприпасами и оружием. Наземные цели были поражены авиационным ракетным вооружением.

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Ранее Лайф сообщал, что авиация РФ за сутки поразила 91 военный объект на Украине. Среди них, в частности, два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, а также 20 опорных пунктов подразделений ВСУ.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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