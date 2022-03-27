Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

Экипажи самолётов поразили наземные цели с боеприпасами авиационным ракетным вооружением в ночное время суток, уточнили в оборонном ведомстве.

Удары штурмовиков Су-25 по военным складам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры ночного вылета штурмовиков Су-25, в ходе которого были нанесены удары по военным складам Вооружённых сил Украины.

По данным пресс-службы ведомства, экипажи самолётов уничтожили склады с боеприпасами и оружием. Наземные цели были поражены авиационным ракетным вооружением.