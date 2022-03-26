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Опубликовано 26 марта 2022, 17:45

Авиация РФ за сутки поразила 91 военный объект на Украине

Среди них, в частности, два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, а также 20 опорных пунктов подразделений ВСУ.

Боевая авиация РФ за сутки поразила 91 военный объект Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект Украины. Среди них два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооружённых сил и 52 района сосредоточения боевой техники", — сообщил он.

В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника Украины, приближавшегося к Севастополю
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника Украины, приближавшегося к Севастополю

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Варвара Романова
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