Авиация РФ за сутки поразила 91 военный объект на Украине

Среди них, в частности, два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, а также 20 опорных пунктов подразделений ВСУ.

Боевая авиация РФ за сутки поразила 91 военный объект Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект Украины. Среди них два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооружённых сил и 52 района сосредоточения боевой техники", — сообщил он.