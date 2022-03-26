В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника Украины, приближавшегося к Севастополю

Отмечается, что летательный аппарат был поражён в воздушном пространстве над Чёрным морем. Ещё три таких аппарата ликвидированы над Балаклеей, Киевом и Черниговом.

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который приближался к Севастополю в воздушном пространстве над Чёрным морем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

"В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Чёрным морем", — сказал он.

Конашенков уточнил, что всего с начала проведения "Операции Z" на Украине уничтожен 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.