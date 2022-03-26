В ДНР заявили о блокировании националистов Украины на территории завода "Азовсталь"

Часть бойцов пытается покинуть город по гуманитарным коридорам, но военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств выявляют их, отметили в Народной милиции республики.

В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

"В городе Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода "Азовсталь". Часть украинских боевиков побросали оружие и, переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей, осознавая неминуемость наказания за те преступления, которые они совершили в отношении гражданского населения", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что часть националистов пытается покинуть город по гуманитарным коридорам, но военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств выявляют бойцов.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы пытаются покинуть Мариуполь малыми группами. Мужчина уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Военный добавил, что последняя позиция, где он их видел, была в районе порта.