В ДНР заявили о блокировании националистов Украины на территории завода "Азовсталь"
Часть бойцов пытается покинуть город по гуманитарным коридорам, но военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств выявляют их, отметили в Народной милиции республики.
В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.
"В городе Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода "Азовсталь". Часть украинских боевиков побросали оружие и, переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей, осознавая неминуемость наказания за те преступления, которые они совершили в отношении гражданского населения", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Отмечается, что часть националистов пытается покинуть город по гуманитарным коридорам, но военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств выявляют бойцов.
Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы пытаются покинуть Мариуполь малыми группами. Мужчина уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Военный добавил, что последняя позиция, где он их видел, была в районе порта.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.
ТАСС / Михаил Терещенко