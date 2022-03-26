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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 13:50
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СЦКК ДНР: В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Информация об этом поступила в представительство от Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. В числе получивших ранение также четверо детей.

Двенадцать мирных жителей получили ранения на ранее освобождённой части Мариуполя. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация от Минздрава ДНР о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырёх детей, с ранее освобождённой части населённого пункта Мариуполь", — сказано в записи в телеграм-канале.

В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны
В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны

Ранее Лайф рассказывал, что иностранным журналистам показали обстрелянную украинскими военными школу в Горловке. Группа представителей СМИ насчитывает примерно 50 человек из 20 стран: Франции, Германии, Исландии, Сербии, Черногории, Македонии, Ирана, Турции, Чили и других.

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Артур Лапсаков
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