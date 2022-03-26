СЦКК ДНР: В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Информация об этом поступила в представительство от Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. В числе получивших ранение также четверо детей.

Двенадцать мирных жителей получили ранения на ранее освобождённой части Мариуполя. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация от Минздрава ДНР о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырёх детей, с ранее освобождённой части населённого пункта Мариуполь", — сказано в записи в телеграм-канале.