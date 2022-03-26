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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 05:51
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В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны

Уточняется, что 40 ракет были выпущены в 5:55 по московскому времени по городу Ясиноватая из населённого пункта Петровское.

Вооружённые силы Украины применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", обстреляв Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что 40 ракет были выпущены в 5:55 по московскому времени из населённого пункта Петровское.

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Штаб территориальной обороны ДНР

Артур Лапсаков
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