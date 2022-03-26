В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны

Уточняется, что 40 ракет были выпущены в 5:55 по московскому времени по городу Ясиноватая из населённого пункта Петровское.

Вооружённые силы Украины применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", обстреляв Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что 40 ракет были выпущены в 5:55 по московскому времени из населённого пункта Петровское.