В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны
Уточняется, что 40 ракет были выпущены в 5:55 по московскому времени по городу Ясиноватая из населённого пункта Петровское.
Вооружённые силы Украины применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", обстреляв Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что 40 ракет были выпущены в 5:55 по московскому времени из населённого пункта Петровское.
Ранее Минобороны РФ представило карту освобождённых Россией, ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z". Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.
Штаб территориальной обороны ДНР