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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 05:37
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Постпред Крыма Мурадов: На юге Украины формируются военно-гражданские администрации

Кроме того, там уже запустили процесс трансляции российского телерадиовещания. Вице-премьер полуострова подчеркнул, что юго-восток Незалежной всегда был важной частью русской цивилизации.

На подконтрольной российским военным территории Херсонской области и на юге Запорожской области Украины формируются новые военно-гражданские администрации. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Там уже идёт формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчётах используют российские рубли", — приводит его слова РИА "Новости".

Мурадов считает, что это шаги в верном направлении, поскольку юго-восток Украины всегда был "важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией". По его словам, формирование таких администраций происходит в Херсонской области, а также в населённых пунктах юга Запорожской области, которые расположены в Приазовье. Эти регионы, уточнил постпред, составляли единый комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием туристов полуострова. По словам Мурадова, необходимо "консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным".

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Ранее Лайф писал, что между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное сообщение. После объявления Киевом экономической блокады полуострова восемь лет назад этот участок пути был разобран. В дальнейшем планируется восстановление движения и по другим направлениям.

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Евгения Колесникова
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