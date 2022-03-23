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Опубликовано 23 марта 2022, 05:35

Постпред Крыма Мурадов предложил закрепить признание полуострова в Конституции Украины

Даже после получения нейтрального статуса Незалежной есть высокая вероятность возрождения национализма и попыток вернуть республику, пояснил вице-премьер.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил о необходимости закрепления российского статуса полуострова в Конституции Украины. По его словам, одной декларации с украинской стороны недостаточно, сообщает РИА "Новости".

"Одной лишь декларации о признании российского статуса Крыма со стороны Украины недостаточно. Необходимо вносить изменения в Конституцию Украины, а именно в положение об административно-территориальном устройстве, удалив из перечня субъектов страны "Автономную Республику Крым", — считает Мурадов.

Он пояснил, что даже после получения нейтрального статуса Незалежной есть высокая вероятность возрождения национализма и попыток вернуть Крым. Гарантировать безопасность полуострова, по его мнению, может только достижение целей спецоперации в полном объёме.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждения темы Крыма и Донбасса. В то же время лидер выразил сомнение в том, что решение придёт быстро, ссылаясь на то, что оно касается изменений законодательства Незалежной.

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Оксана Попова
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