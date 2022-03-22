Песков — о словах Зеленского о референдуме: Это суверенное государство, но есть переговоры

Он добавил, что проведение голосования после того, как будет сформирован пакет предложений, который стороны будут готовы представить публике, "связано с целым набором параметров".

Украина — это суверенное государство, которое может иметь свои внутригосударственные процедуры, но есть и переговоры, которые Москва хотела бы видеть более содержательными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу ДНР, ЛНР и Крыму.

"Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций", — сказал Песков.

Он добавил, что проведение референдума после того, как будет сформирован пакет предложений, который стороны будут готовы представить публике, "связано с целым набором параметров", которые могут и должны обсуждаться переговорными командами стран.

Ранее Песков заявил о том, что у Кремля нет планов публиковать тезисы России на переговорах с Украиной. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, требования Москвы хорошо известны Киеву. По его словам, все соответствующие проекты документов много дней назад были переданы украинской делегации.