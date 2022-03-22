Песков: Россия не создаёт спецструктур в освобождённых от националистов районах Украины

Поясняется, что такие образования могли бы создавать или реформировать органы власти на территориях, которые освободили ВС РФ.

На освобождённых от националистов территориях Украины РФ не создаёт никаких специальных структур. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких структур не создаётся на этот счёт", — ответил он на вопрос журналистов, занимается ли Россия проработкой структуры, которая могла бы создавать или реформировать органы власти на освобождённых от националистов территориях Украины.