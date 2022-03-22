Песков: Россия не создаёт спецструктур в освобождённых от националистов районах Украины
Поясняется, что такие образования могли бы создавать или реформировать органы власти на территориях, которые освободили ВС РФ.
На освобождённых от националистов территориях Украины РФ не создаёт никаких специальных структур. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никаких структур не создаётся на этот счёт", — ответил он на вопрос журналистов, занимается ли Россия проработкой структуры, которая могла бы создавать или реформировать органы власти на освобождённых от националистов территориях Украины.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры делегаций России и Украины идут менее содержательно, чем хотелось бы. Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не разглашает подробности бесед, чтобы не навредить процессу, тем не менее в диалоге есть и "субстанции", в детали которых нельзя вмешиваться.
ТАСС / Михаил Джапаридзе