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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 10:38

Песков: Переговоры делегаций России и Украины идут менее содержательно, чем хотелось бы

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не разглашает подробности бесед, чтобы не навредить процессу, тем не менее в диалоге есть и "субстанции", в детали которых нельзя вмешиваться.

Переговоры делегаций РФ и Украины идут менее содержательно, чем хотелось бы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их (подробностей переговоров. — Прим. Лайфа) на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — заметил Песков.

Он добавил, что Кремль не разглашает подробности бесед двух делегаций, чтобы не навредить переговорному процессу, тем не менее в диалоге есть и "субстанции", в детали которых нельзя вмешиваться.

Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине
Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине

Ранее в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по итогам переговоров с Россией. По словам Пескова, речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Украиной идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Никита Осипов
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