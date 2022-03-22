Песков: Переговоры делегаций России и Украины идут менее содержательно, чем хотелось бы
Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не разглашает подробности бесед, чтобы не навредить процессу, тем не менее в диалоге есть и "субстанции", в детали которых нельзя вмешиваться.
Переговоры делегаций РФ и Украины идут менее содержательно, чем хотелось бы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их (подробностей переговоров. — Прим. Лайфа) на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — заметил Песков.
Он добавил, что Кремль не разглашает подробности бесед двух делегаций, чтобы не навредить переговорному процессу, тем не менее в диалоге есть и "субстанции", в детали которых нельзя вмешиваться.
Ранее в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по итогам переговоров с Россией. По словам Пескова, речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Украиной идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
ТАСС / Александр Кряжев / POOL